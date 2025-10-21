米連邦政府機関の一部閉鎖が続いているものの、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は２０日に「米連邦政府機関の一部閉鎖は今週中に終わる可能性が高い」、「今週中に終わらなければ、より強力な措置を真剣に検討せざるを得ないだろう」と述べていた。その他のトランプ米政権関係者からも米連邦政府機関の一部閉鎖の解除について楽観的な声が聞かれるようであれば、米株式市場が上昇し、リスク選好の動きで円が売られる可能性がある。



このあとの海外市場では、欧州の中銀関係者の発言が予定されている。日本時間午後４時にレーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストが講演、同午後６時３５分にエスクリバ・スペイン中銀総裁が講演、同午後８時にラガルドＥＣＢ総裁が講演、同午後１０時半にコッハー・オーストリア中銀総裁が挨拶することになっている。



