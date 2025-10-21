これからの予定【発言・イベント】
16:00 レーンECBチーフエコノミスト、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議出席
18:35 エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席
20:00 ラガルドECB総裁、ノルウェー銀行主催気候会議出席
22:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「世界貿易と関税」開会挨拶
臨時国会召集、首相指名選挙実施
トランプ米大統領、米上院共和党議員と昼食会
APEC財務相会合（韓国、22日まで）
国際鉱業資源会議 (IMARC) （豪州、23日まで）
米主要企業決算
ネットフリックス、テキサスインスツルメンツ、GE、GM、3M、コカコーラ
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
