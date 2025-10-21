テクニカルポイント　ポンドドル、一目均衡表の雲を下抜ける動き

1.3526　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3524　一目均衡表・雲（上限）
1.3510　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3488　100日移動平均
1.3488　一目均衡表・基準線
1.3413　21日移動平均
1.3407　一目均衡表・雲（下限）
1.3377　10日移動平均
1.3376　現値
1.3360　一目均衡表・転換線
1.3300　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3243　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3211　200日移動平均

　ポンドドルは、足元で明確な方向性を示していない。ＲＳＩ（１４日）は４５．２と、やや売りバイアスが優勢になっている。また、一目均衡表の雲（１．３４０７から１．３５１０）を下抜ける動きを見せている。雲下限がレジスタンス水準として定着するのかどうかを確認したい。