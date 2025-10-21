テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を下抜ける動き テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を下抜ける動き

1.3526 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3524 一目均衡表・雲（上限）

1.3510 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3488 100日移動平均

1.3488 一目均衡表・基準線

1.3413 21日移動平均

1.3407 一目均衡表・雲（下限）

1.3377 10日移動平均

1.3376 現値

1.3360 一目均衡表・転換線

1.3300 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3243 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3211 200日移動平均



ポンドドルは、足元で明確な方向性を示していない。ＲＳＩ（１４日）は４５．２と、やや売りバイアスが優勢になっている。また、一目均衡表の雲（１．３４０７から１．３５１０）を下抜ける動きを見せている。雲下限がレジスタンス水準として定着するのかどうかを確認したい。

