ダウ90000、関西実力派芸人と初タッグ MBSラジオで特別番組放送決定【コメントあり】
MBSラジオで特別番組『ダウ90000の演技旅行』が全2回で放送される。第1回は23日午後8時から。
【写真】フレッシュなダウ90000に囲まれた関西の実力派芸人
8人組ユニット・ダウ90000がさらに演技の幅を広げるべく、毎回新たな主宰のオリジナル脚本でラジオコント・ドラマに挑戦する。第1回はお笑いコンビ・アキナの山名文和と、第2回はモンスターエンジンの西森洋一が脚本を務める。
学生時代から蓮見翔（ダウ90000主宰）の脚本に慣れ親しんだメンバーたちが、蓮見以外の主宰のもと、どのような演技に臨むのか。8人にとって、初の試みとなる。
YouTube、各種Podcastにてアーカイブも2週間限定で配信予定。
【番組概要】
番組名：ダウ90000の演技旅行
放送日時：
第1回：2025年10月23日（木）午後8:00〜9:00
第2回：2026年1月2日（金）午後11:00〜深夜0:00
出演者：
ダウ90000
＜脚本担当ゲスト＞アキナ・山名文和（第1回）、モンスターエンジン・西森洋一（第2回）
