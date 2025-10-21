17LIVEは、自社で運営するVライバーのマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」の設立2周年を記念したイベントを12月6日に開催すると発表した。

参考：1周年記念イベントの様子

今回開催される設立2周年イベント『NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く』には、「NexuStella」に所属するユニット「武士来舞（BUSHILIVE）」や「NexuStella Colorful」のVライバーが参加するほか、10月に新たに参加したライバーユニット「V-iii」や「ぽらりすぱれっと」のVライバーも参加する。

当日のイベント会場では、メインステージで行われるファンとの交流プログラムやVライバーと1対1で話すコーナー、体験型謎解きなどのコンテンツが用意されている。

メインステージでは、Vライバーによる来場者参加型クイズ大会や歌唱ステージなどのレクリエーション、各種配信実績をもとにした上位入賞者へのアワードが用意されている。

2周年記念イベント『NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く』は、12月6日にnamco TOKYOで開催される。チケットはBitfanにてすでに購入可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）