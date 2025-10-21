「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午後２時現在で、ＪＤＳＣ<4418.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は２０日、ソフトバンク<9434.T>を割当先とする第三者割り当てにより１６０万株の新株式を発行し資本・業務提携すると発表した。両社はこれまでもＡＩ関連ソリューションや、ソフトバンク子会社であるＧｅｎ－ＡＸのＡＩソリューションの開発などにおいて技術面及び人材面で連携してきたが、資本・業務提携によりＡＩ領域における中長期的な戦略パートナーとして協働し、ＡＧＩ（汎用人工知能）時代を見据えて、最先端ＡＩ技術の社会実装を加速させるのが狙い。第三者割当増資により調達する資金１４億８３５８万円は、人材投資及び経営基盤の強化にあてる方針だ。



これを受けて同社株には買いが集中し、ストップ高の１０８１円に上昇。この日もストップ高の１３８１円カイ気配となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS