ETF売買代金ランキング＝21日大引け
21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 272453 -0.3 41770
２. <1540> 純金信託 40696 4.6 21635
３. <1357> 日経Ｄインバ 33743 7.9 6252
４. <1321> 野村日経平均 26264 49.0 51140
５. <1360> 日経ベア２ 22123 47.5 153.6
６. <1458> 楽天Ｗブル 21003 18.4 49550
７. <1579> 日経ブル２ 18531 28.8 449.6
８. <1306> 野村東証指数 9104 56.9 3408.0
９. <2036> 金先物Ｗブル 7788 -47.5 174550
10. <314A> ｉＳゴールド 6027 -10.2 311.3
11. <1568> ＴＰＸブル 5592 24.2 654.1
12. <1330> 上場日経平均 5455 78.7 51170
13. <1542> 純銀信託 5387 -39.4 23520
14. <2644> ＧＸ半導日株 5284 25.1 2419
15. <1329> ｉＳ日経 4902 49.8 5126
16. <1459> 楽天Ｗベア 4394 7.6 252
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4091 -1.0 64090
18. <1328> 野村金連動 3429 -32.2 15625
19. <1320> ｉＦ日経年１ 3335 11.8 50950
20. <1326> ＳＰＤＲ 3166 -36.7 60360
21. <200A> 野村日半導 2504 73.3 2178
22. <1358> 上場日経２倍 2216 9.4 78820
23. <1541> 純プラ信託 2042 -30.0 8450
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1899 25.0 674.1
25. <1615> 野村東証銀行 1536 60.3 458.4
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1490 -21.5 2112.0
27. <1545> 野村ナスＨ無 1243 -20.8 38420
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1201 2.0 2303
29. <1571> 日経インバ 1166 28.4 430
30. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1120 124.4 3445.0
31. <1346> ＭＸ２２５ 983 -27.0 51170
32. <1489> 日経高配５０ 920 3.8 2553
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 815 49.3 156
34. <425A> ＧＸ純金 801 -41.9 352.4
35. <1356> ＴＰＸベア２ 737 28.4 191.1
36. <1655> ｉＳ米国株 714 -39.1 734.4
37. <1348> ＭＸトピクス 704 133.1 3392
38. <1308> 上場東証指数 678 -6.4 3366
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 654 66.4 335.5
40. <1397> ＳＭＤ２２５ 602 414.5 49790
41. <1580> 日経ベア 601 -25.2 1140.5
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 584 88.4 50350
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 579 -45.3 59530
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 536 -45.9 1135
45. <2244> ＧＸＵテック 530 -12.3 3006
46. <1398> ＳＭＤリート 522 50.0 1995.5
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 497 -27.7 29340
48. <1671> ＷＴＩ原油 453 -20.7 2827
49. <1478> ｉＳ高配当 449 277.3 4277
50. <2529> 株主還元７０ 396 2540.0 1883
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
