　21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　272453　　　-0.3　　　 41770
２. <1540> 純金信託　　　　 40696　　　 4.6　　　 21635
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 33743　　　 7.9　　　　6252
４. <1321> 野村日経平均　　 26264　　　49.0　　　 51140
５. <1360> 日経ベア２　　　 22123　　　47.5　　　 153.6
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 21003　　　18.4　　　 49550
７. <1579> 日経ブル２　　　 18531　　　28.8　　　 449.6
８. <1306> 野村東証指数　　　9104　　　56.9　　　3408.0
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　7788　　 -47.5　　　174550
10. <314A> ｉＳゴールド　　　6027　　 -10.2　　　 311.3
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　5592　　　24.2　　　 654.1
12. <1330> 上場日経平均　　　5455　　　78.7　　　 51170
13. <1542> 純銀信託　　　　　5387　　 -39.4　　　 23520
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　5284　　　25.1　　　　2419
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　4902　　　49.8　　　　5126
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4394　　　 7.6　　　　 252
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4091　　　-1.0　　　 64090
18. <1328> 野村金連動　　　　3429　　 -32.2　　　 15625
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　3335　　　11.8　　　 50950
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3166　　 -36.7　　　 60360
21. <200A> 野村日半導　　　　2504　　　73.3　　　　2178
22. <1358> 上場日経２倍　　　2216　　　 9.4　　　 78820
23. <1541> 純プラ信託　　　　2042　　 -30.0　　　　8450
24. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1899　　　25.0　　　 674.1
25. <1615> 野村東証銀行　　　1536　　　60.3　　　 458.4
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1490　　 -21.5　　　2112.0
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　1243　　 -20.8　　　 38420
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1201　　　 2.0　　　　2303
29. <1571> 日経インバ　　　　1166　　　28.4　　　　 430
30. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1120　　 124.4　　　3445.0
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 983　　 -27.0　　　 51170
32. <1489> 日経高配５０　　　 920　　　 3.8　　　　2553
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 815　　　49.3　　　　 156
34. <425A> ＧＸ純金　　　　　 801　　 -41.9　　　 352.4
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 737　　　28.4　　　 191.1
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 714　　 -39.1　　　 734.4
37. <1348> ＭＸトピクス　　　 704　　 133.1　　　　3392
38. <1308> 上場東証指数　　　 678　　　-6.4　　　　3366
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 654　　　66.4　　　 335.5
40. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 602　　 414.5　　　 49790
41. <1580> 日経ベア　　　　　 601　　 -25.2　　　1140.5
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 584　　　88.4　　　 50350
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 579　　 -45.3　　　 59530
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 536　　 -45.9　　　　1135
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 530　　 -12.3　　　　3006
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 522　　　50.0　　　1995.5
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 497　　 -27.7　　　 29340
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 453　　 -20.7　　　　2827
49. <1478> ｉＳ高配当　　　　 449　　 277.3　　　　4277
50. <2529> 株主還元７０　　　 396　　2540.0　　　　1883
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース