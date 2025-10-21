東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、ＪＤＳＣ、フェニクスＢがS高 東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、ＪＤＳＣ、フェニクスＢがS高

21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数287、値下がり銘柄数280と、売り買いが拮抗した。



個別ではＪＤＳＣ<4418>、フェニックスバイオ<6190>がストップ高。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、豆蔵<202A>、セキュアヴェイル<3042>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ユーソナー<431A>など10銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、グロービング<277A>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、アディッシュ<7093>、コンヴァノ<6574>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ゼネラル・オイスター<3224>、リップス<373A>、ニューラルグループ<4056>、ビザスク<4490>など6銘柄が年初来安値を更新。アストロスケールホールディングス<186A>、イシン<143A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、ＨＰＣシステムズ<6597>、ツクルバ<2978>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

