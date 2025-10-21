木村拓哉がブラックスーツ×タートルネックで魅せるシックな佇まい。漂う気品に注目集まる
山田洋次監督×倍賞千恵子×木村拓哉による映画『TOKYOタクシー』の豪華キャストとスタッフが集結した“タクシーセレモニー”が、10月20日に実施された。
【画像】ブラックスーツに身を包んだ木村拓哉／倍賞千恵子との和やかショット 他
さらに、丸の内ピカデリーでは完成披露試写会も開催。公開を心待ちにしていたファンの大歓声の中、キャスト陣が本作にかける想いや撮影現場でのエピソードを語り、会場は大きな盛り上がりを見せた。
■ブラックスーツ×タートルネックで登壇した木村拓哉
『TOKYOタクシー』の公式SNSでは、イベント時のオフショットも公開。（左から）中島瑠菜、優香、木村拓哉、山田洋次監督、倍賞千恵子、蒼井優、迫田孝也がフォーマルスタイルで並ぶ。
木村は黒のスーツにタートルネックを合わせたシックな装いで、ポケットに手を差し込みながら穏やかに微笑む姿を見せた。
■足組みショット＆倍賞千恵子に寄り添う姿も
イベント後には、木村と倍賞の2ショットが『めざましテレビ』（フジテレビ系）や『DayDay.』（日本テレビ系）の公式SNSで公開された。
『めざましテレビ』では、倍賞の隣で足を組み“めざましくん”を手に笑顔を見せる木村の姿が投稿されている。
一方『DayDay.』では、“デイくん”を手にした木村が、“デイちゃん”を持つ倍賞の後ろに寄り添うように立つ、仲睦まじいショットが披露された。