ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金5469億円 ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金5469億円

21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.4％増の5469億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.7％増の4232億円だった。



個別では上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> 、グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ <188A> など64銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が4.80％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が4.67％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.58％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.15％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.13％高と大幅な上昇。



一方、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は6.11％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.95％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.21％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.19％安、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は3.95％安と大幅に下落した。



日経平均株価が130円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2724億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2046億3800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が337億4300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が262億6400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が221億2300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が210億300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が185億3100万円の売買代金となった。



株探ニュース

