ぱっと華やぐのに派手すぎない！大人の「多幸感メイク」を叶える注目コスメ３選
落ち着いたトーンのファッションが増える季節は、ついメイクも控えめになりがちそんなときにこそ取り入れたいのが「多幸感メイク」です。パッと目を惹く華やかさがありながら、決して派手すぎない絶妙なバランスで、旬のトレンド感を演出できます。そこで今回は、テクニックいらずで簡単に仕上がる“多幸感アイメイク”の注目コスメをチェックしてみましょう。
高発色×パール感で一気にきらめくスティックアイシャドウ
2025年11月7日に発売されるリンメル ロンドンの新作スティックアイシャドウ「ワンダー ラスト アイシャドウスティック クリーミーマット」は、するする描けるなめらかなテクスチャーが特徴。見たままの高発色で、自分らしい目もとを簡単に作れます。
▲リンメル ロンドン「ワンダー ラスト アイシャドウスティック クリーミーマット」 全４色 各￥1,540（税込）
テクニック不要でこなれ感を出せるのはもちろん、ロングラスティング処方でメイク仕立ての美しさが１日中続くのも嬉しいポイント。１本でぼかしたり重ねたりと、多彩な使い方ができるので、涙袋や目尻ラインにプラスして“目幅拡張メイク”にも◎。マット質感なので大人の肌にもなじみやすく、自然な多幸感を演出します。
柔らかな色味で主張しすぎない“抜け感マスカラ”
人気ブランド「ラブ・ライナー」と韓国発「ウォンジョンヨ」のコラボによる限定マスカラ「オールラッシュ マスク ロング＆セパレート」も注目。黒に近い瞳の方には、抜け感と深みを両立するスモーキートーンの「ペイジートープ」がおすすめ。茶系の瞳の方には、さりげないツヤを添える「ブラウニッシュモーヴ」がぴったりです。
▲ウォンジョンヨ「オールラッシュ マスク ロング＆セパレート」 全２色 各￥1,760（税込）
どちらも主張しすぎない柔らかな色味で、まつげに自然な陰影を与えながら、目もと全体を優しく彩ります。多幸感メイクの要となるピンクやベージュ系のアイカラーとも相性抜群。派手さを抑えた“大人の余裕”を感じさせる仕上がりも魅力です。
“再会のピンク”でアカ抜けと幸福感を叶える新パレット
ビーアイドルの人気アイパレットシリーズ「THE アイパレR」から２年ぶりに新色が登場。多幸感メイクにぴったりな“再会のピンク”は、ツヤ・マット・パールの３質感を組み合わせた万能パレットです。
▲ビーアイドル「THE アイパレR」 新色（再会のピンク） ￥1,980（税込）
右下のハイライトは涙袋やアイベースにも使える万能カラーで、立体感をプラスして自然な“うるみ目”を演出。明るめのピンクトーンでも肌になじむ絶妙な配色で、大人世代でも浮かずに華やかさを楽しめます。これ1つで、目もとの印象が一気にアップデートされること間違いなし。
秋冬ファッションに合わせて、メイクもほんの少しアップデートを。今回紹介した３コスメは、いずれも難しいテクニックいらずで“多幸感のある大人の目もと”を簡単に演出できます。季節の変わり目に気分を上げてくれる“きらめき”を、ぜひメイクで取り入れてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞