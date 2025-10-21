山崎樹範、手作りカレーとアレンジメニューに反響「お店みたい」「飯テロ!!」「またまた腕上げましたね」
俳優・吉井怜（43）の夫で俳優の山崎樹範（51）が20日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにカレーを作りました」とつづり、手作りのカレーと翌日にアレンジした“カレードリア”の写真を公開した。
【写真】「飯テロ!!」「またまた腕上げましたね」お店みたいと反響！山崎樹範が披露した手作りカレー＆アレンジのドリア ※ドリアは2枚目
投稿では、「最近は甘口がお気に入り。野菜も肉も細かくカット。ジャガイモだけは大きめに！ 惣菜のクリームコロッケは欲望に負けた」とコメント。
仕上がったカレーは、白いご飯の上にパセリを散らし、コロッケを添えた一皿。翌日は納豆と卵をのせて焼き上げた“カレードリア”にアレンジしたことも明かした。
最後には「最近は天気もグルグルしております。体調を崩しがちな気候ですので皆様ご自愛くださいませ」とファンを気遣った。
コメント欄には、「飯テロ!!仕事帰りのお腹空いてるタイミングで見ちゃいました めちゃくちゃ美味しそう」「お店みたいですね 盛り付けがとても上手です」「美味しそうですね 食べてみたいです」「ご飯の上にパセリ散らすとこが偉いねぇ〜」「またまた腕上げましたね」などの声が寄せられている。
