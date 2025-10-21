10月13日、6人組ボーカルグループ・Little Glee MonsterのmiyouがXを更新。7人組アイドルグループ・WEST.への発言が、思わぬ“炎上”を呼んでいる。

10月12日・13日に開催されたWEST.主催のフェス『WESSION FESTIVAL 2025』。2日めにはLittle Glee Monsterが出演し、WEST.の人気曲『パロディ』などをコラボ披露、豪華な共演が話題を集めた。

「miyouさんは公演後に《WEST.兄さんを正式に兄さんと呼ばせていただいてよろしいですか？》と投稿しました。感謝と親愛の気持ちを込めたメッセージだったと思うのですが、ファンからは予想外の反発が起きてしまいました」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《男性アイドルに妹分は複雑な気持ちです…》

《フェスばっか出てるけど、一応スタエン所属の男性アイドルなんで、すみません》

《発言気をつけてください本当に》

といった声が相次いだ。やはり多くのファンが男女の距離感に敏感な様子だ。

「今回の発言は、悪意のないフレンドリーなものに過ぎません。しかし、“兄さん”や“妹分”といった関係性を公に打ち出すことは、長年男性アイドルを応援してきたファンにとってデリケートな問題です。特にWEST.のファン層は、メンバーの恋愛や結婚報道が続いていることもあり、女性関係には神経質になっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

実際、2025年はWEST.にとってプライベート面で大きな変化が続いた年だ。

「1月には桐山照史さんが元バレーボール選手の狩野舞子さんとの結婚を発表。さらに7月には、中間淳太さんが“ジャンボリミッキー”のダンサーとして知られる林祐衣さんとの熱愛を『NEWSポストセブン』に報じられました。加えて、藤井流星さんがモデルの今井アンジェリカさんと六本木で過ごす姿をキャッチされるなど、男女関係の報道が続いています。

そうした中で、若い女性アーティストが“兄さん”や“妹分”といった言葉を使うと、あたかも親しい関係を連想させてしまうのです。結果的に無関係なmiyouさんが、炎上の矢面に立ってしまった形ですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

なお、『WESSION FESTIVAL 2025』はWOWOWでの放送も決定しており、2026年1月にはDay2公演の模様、2月にはリハーサル密着映像も放送予定。

miyouとWEST.は今後どのような距離感になるのか、ファンの注目が集まりそうだ。