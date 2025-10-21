どんな言葉よりも信用できます。男性が見せる「愛情行動」４つ
男性から「愛してるよ」と言われるのは、とても嬉しいことですが、言葉だけでは「本当なのかな？」と、疑いたくなる方も多いでしょう。
そこで今回は、どんな言葉よりも信用できる男性が見せる「愛情行動」を紹介します。
｜デート中にスマホを見ない
男性とデートをしているときに、ぜひチェックしてほしいのがスマホを見るかどうかです。
本当にあなたを愛しているなら、話の流れでスマホを見ることはあっても、それ以外で見ることはほぼないはず。
そのことをしっかりわきまえている様子であれば、間違いなく男性の気持ちを信じてOKです。
｜多少のわがままなら聞いてくれる
好きな女性の期待には何でも応えてあげたいという男性は少なくありません。
だからこそ、多少のわがままを言っても聞いてくれるはず。
逆にまったくわがままを聞いてくれない場合は、本命として見られていないかもしれません。
｜外でも手をつないでくれる
デートのときはもちろん、適当に２人で買い物に出かけるときも、手をつないでくれる男性は多いと思います。
中には、腕を組んでくれる男性もいるでしょう。
そこまでしてくれる時点で、あなたのことを本気で好きなことがわかります。
｜容姿も内面も褒めてくる
あなたは普段、彼氏から褒めてもらうことが多いですか？
本気で好きな女性のことなら、どんな男性も容姿も内面もとことん褒めるものです。
今回紹介したことを日頃からしてくれる彼氏は、間違いなくあなたを本命視しています。
ずっと大切にしてもらえるように、自分磨きを頑張って、より関係を強固なものにしていきましょうね。
🌼無意識で口にしています。男性が好きな女性だけに言いがちな「セリフ」