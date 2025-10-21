『ズートピア２』世界で唯一！ 日本のために制作されたポスター解禁 実在企業へのオマージュも
ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』より、“日本のためだけ”に作られた日本版ポスターが解禁となった。新キャラクター、新エリア、日本ならではのオマージュなどが描かれている。国別のオリジナルポスターが制作されるのは、本作においては日本のみとなる。
【写真】ジュディとニック、正式バディを組むもピンチ？ 『ズートピア２』場面写真（6点）
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描いた『ズートピア』の最新作。
解禁となった“日本オリジナル”のポスターには、うれしそうにニックの肩を引っ張るジュディと、そっけなくもどこか優しげな表情でそれに応対するニックの姿が。かつて事件を共に解決し、“特別な絆”で結ばれたふたりらしい関係性が垣間見える。
そんなふたりは今回、哺乳類しかいないはずのズートピアに突如現れた正体不明のヘビ・ゲイリーをきっかけに、ズートピアの誕生に隠された謎に迫っていくことに。海や雪山など、未開拓のエリアが写し出されていることからも、ふたりがズートピア中を駆け巡り、さまざまな試練に遭遇していくことが予感される。果たして、ジュディとニックは“ズートピア最大の危機”を乗り越え、無事にズートピアの平穏を取り戻すことができるのか？ この冒険を経て、ふたりの関係はどう変わっていくのか…？
また、同ビジュアルには、ヘビのゲイリー以外にも、豊富な知識でジュディとニックを手助けする、爬虫（はちゅう）類に詳しいビーバーの二ブルズ、ズートピア創設者一族のオオヤマネコの御曹司パウバート、マーシュ・マーケットという半水生動物たちが暮らす新たな街に登場するセイウチのラス、ズートピアの新市長・ウマのウィンドダンサーといった、本作で新たに仲間入りするキャラクターたちも登場している。
さらに、今回のビジュアルでは、ユニークな造形の建物が並ぶズートピアの市街地に、「JCB」「NewDays」といった実在の企業やブランドをオマージュした看板も登場。こういったオマージュ広告が入ったポスターが作られたのも日本のみで、US本社が“もしも「JCB」「NewDays」がズートピアの世界にあったら…？”というコンセプトの看板を作り上げた。前作でも、私たちの世界に実際にある企業やブランド、映画などのオマージュが数多く登場した『ズートピア』。私たちが暮らす現代社会を反映した、動物たちが人間のように暮らすズートピアの世界だからこそ楽しめる遊び心あふれる演出の数々を最新作でも期待できそうだ。
映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
【写真】ジュディとニック、正式バディを組むもピンチ？ 『ズートピア２』場面写真（6点）
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描いた『ズートピア』の最新作。
解禁となった“日本オリジナル”のポスターには、うれしそうにニックの肩を引っ張るジュディと、そっけなくもどこか優しげな表情でそれに応対するニックの姿が。かつて事件を共に解決し、“特別な絆”で結ばれたふたりらしい関係性が垣間見える。
また、同ビジュアルには、ヘビのゲイリー以外にも、豊富な知識でジュディとニックを手助けする、爬虫（はちゅう）類に詳しいビーバーの二ブルズ、ズートピア創設者一族のオオヤマネコの御曹司パウバート、マーシュ・マーケットという半水生動物たちが暮らす新たな街に登場するセイウチのラス、ズートピアの新市長・ウマのウィンドダンサーといった、本作で新たに仲間入りするキャラクターたちも登場している。
さらに、今回のビジュアルでは、ユニークな造形の建物が並ぶズートピアの市街地に、「JCB」「NewDays」といった実在の企業やブランドをオマージュした看板も登場。こういったオマージュ広告が入ったポスターが作られたのも日本のみで、US本社が“もしも「JCB」「NewDays」がズートピアの世界にあったら…？”というコンセプトの看板を作り上げた。前作でも、私たちの世界に実際にある企業やブランド、映画などのオマージュが数多く登場した『ズートピア』。私たちが暮らす現代社会を反映した、動物たちが人間のように暮らすズートピアの世界だからこそ楽しめる遊び心あふれる演出の数々を最新作でも期待できそうだ。
映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。