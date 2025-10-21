菅井友香、ミニトップスから美ウエストちらり「スタイル良すぎ」「可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の菅井友香が10月20日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し反響を呼んでいる。
【写真】29歳元アイドル「スタイル良すぎ」美ウエスト見せコーデ
菅井は新しいファンコミュニティの発足するとともに、様々なコーディネートでのオフショットを多数投稿。眼鏡をかけ、ブルーの上着を羽織ったショットでは、ジーンズに合わせたミニ丈のトップスから、スラリと引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿には「可愛い」「何着ても似合う」「スタイル良すぎ」「美人さん」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菅井友香、美ウエスト披露
◆菅井友香の投稿に反響
