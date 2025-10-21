伊藤健太郎、上裸姿のたくましい肉体美披露「惚れる」「息止まった」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】俳優の伊藤健太郎が10月20日、自身のInstagramを更新。鍛え抜かれた上裸姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳イケメン俳優「惚れる」「息止まった」眩しい肉体美
伊藤は「海は癒されますね」とつづり、サーフィンに行った際の様子を投稿。上裸姿でサーフボードを抱えて歩く後ろ姿や、ノースリーブのウェットスーツで波に乗っている動画を公開し、たくましい背中や二の腕を披露している。
この投稿には「かっこいいがすぎる」「後ろ姿からイケメン」「惚れる」「息止まった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳イケメン俳優「惚れる」「息止まった」眩しい肉体美
◆伊藤健太郎、たくましい上裸姿を披露
伊藤は「海は癒されますね」とつづり、サーフィンに行った際の様子を投稿。上裸姿でサーフボードを抱えて歩く後ろ姿や、ノースリーブのウェットスーツで波に乗っている動画を公開し、たくましい背中や二の腕を披露している。
◆伊藤健太郎の上裸姿に反響
この投稿には「かっこいいがすぎる」「後ろ姿からイケメン」「惚れる」「息止まった」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】