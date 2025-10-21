「フェイクマミー」Snow Man向井康二、親子に扮した子役とのオフショットに反響「笑顔にやられた」「パパの顔してる」
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の公式Instagramが20日に更新された。Snow Manの向井康二と子役の池村碧彩のオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】スノ向井「本当の親子みたい」と話題の子役との姿
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
17日に放送された第2話では、ついに茉海恵の娘・いろは（池村）の名門私立小学校の受験当日を迎え、母親に扮した薫と父親に扮した「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬（向井）が親子面接に臨んだ。
今回、ドラマ公式は「竜馬（＃向井康二）といろは（＃池村碧彩）のニセ親子ショット 渾身の決めポーズいただきました」「Xでは違うショットも‥」と紹介し、向井と池村のオフショットをアップ。向井は劇中衣装の清潔感のあるスーツ、池村もボレロを羽織った落ち着いたワンピース姿でお茶目なポーズを決め、にっこりと笑顔を浮かべている。
緊迫感のあった面接シーンとは一変、仲睦まじいオフショットに「可愛い2人に癒される」「笑顔にやられた」「本当の親子みたい」「パパの顔してる」「天使」「仲良しなのが伝わる」「尊すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
