ナインティナインの矢部浩之が２１日、自身がプロデュースするサッカー大会「やべっちＣＵＰ２０２５」（１２月７日開催、千葉市・高円宮記念ＪＦＡ夢フィールド）開催に伴う取材会を行った。

今回で８回目となる同大会では、毎年恒例となるＵ―１２（小学６年生以下）のサッカーチーム１２組による大会と、プロサッカー選手やＯＢ、サッカー好き芸人の混合チームによるエキシビションマッチを開催予定。さらに、矢部も参加するサッカー教室「やべっちクリニック」の開催を発表した。

矢部は土のグラウンドでサッカーをしていた自身の青春時代に触れ、「今の時代は人工芝が当たり前。指導者のレベルも上がってる」と羨ましがった。その上で「今の時代に小学生でサッカーをやってたら、絶対お笑いを目指してない。当然相方（岡村隆史）とも出会ってない」と告白した。

実際に、高校進学の際は大阪の強豪私立・北陽高を併願したが「行ってたらバチバチしごかれて潰れてたと思う」。そこで「女の子が一番かわいいとうわさだった」と公立の茨木西高を選択した秘話を明かした。

１１歳になる自身の長男はプロサッカー選手が夢だという。この日の取材会後も送迎業務があることを明かし、「（最近は）飲みにも行ってない。俺は仕事以外送迎の男」と笑わせた。

２０１１年にフジテレビ系「ＦＮＳ２７時間テレビ」で１００キロマラソンを完走した時以来、左膝の調子が今ひとつ。だが、大会の今後について「終わりは考えてない。ボールを蹴れる限り（続ける）。カズさんがやめるまでは」と気合を入れた。

「メインは子供の大会なんですけど、毎年自分が一番楽しんでる。ちびっ子にはいい経験にしてもらいたい」と矢部。取材会には、大会に参加する「もりちゃんずユナイテッド」の監督として見取り図・盛山晋太郎も出席した。