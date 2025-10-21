自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。日本史上初の女性首相が誕生に、自民党の女性議員からも喜びの声が漏れた。

鈴木貴子党広報本部長は「ガラスの天井という言われ方をしていますが、間違いなく高市総理は新しい歴史の記録を打ち立てられました」と絶賛。一方で「同時に高市総理が希望されているのは記録じゃなく記憶。みなさんに納得される政治を確立するために総力戦で取り組みたい」と決意を新たにしていた。

首相補佐官に就任する松島みどり元法相は「私は中学のとき生徒会長は男子、副会長は女子のルールがあった。就職の際も男性はどこでも行けるのに女性は就職できない。友人と話す際、何十年たってもその話になる」と苦笑い。「官僚のトップにも女性、大企業トップにも女性、大学理事長にも女性がいっぱいいるなか、ついに政治で女性トップが誕生した」と喜びの声を挙げ「いま政治に入ってくる女性が少ない。これからは総理になれるんだとチャレンジする女性も多くなるはず」と今後の女性参画に期待を寄せた。また、女性閣僚が２人は少ないのでは？ の問いには「総理が百人前でしょ」と大笑いしていた。