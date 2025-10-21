ガールズグループSISTAR（シスター）出身の歌手ソユが、米国籍の航空機に搭乗した際に人種差別を受けたと主張した件で、「酒に酔っていた」との目撃談が出たことについて改めて立場を明らかにした。

ソユは10月20日、自身のインスタグラムに「私は搭乗前、ラウンジで食事と共に提供された酒類を少量飲んだだけであり、搭乗の過程でも何の制止や問題もなく手続きを終えた」と述べ、酩酊していたという目撃談を否定した。

続けて「韓国行きの飛行機だったので韓国語ができる客室乗務員がいると思い、それを伝える過程で、私の英語の文が誤訳され、誤った内容として伝わったのか、チーフパーサーとセキュリティがやってきた」と説明した。

さらに「そのとき韓国語ができる客室乗務員の方も来てくれて、会話を手助けしてもらえたが、私には全く問題がないことが確認され、飛行機に搭乗したまま予定通り入国した」と伝えた。

ソユは「誤解から生じたことかもしれないが、その後も侮辱的だと感じるような対応が続いた」とし、「自席からトイレに向かう途中、カートサービスをしていた乗務員と出くわし、カートを通すために乗務員が私に通路の端に寄ってほしいと頼んできた。私はその通りに場所を移してカートが通過するのを待っていたが、チーフパーサーは私に『今すぐこの場から離れるように』と高圧的な態度で指示した。大声を聞いた乗務員が、自分の要請で私がそこにいたのだと代わりに説明したが、謝罪はなかった」と述べた。

また「同行していたスタッフが韓国語のメニューがあるか尋ねたところ、何の説明もなく別の外国語のメニューを渡すなど、妙な状況が続いた」とし、「私と韓国語でやり取りし、助けてくれた客室乗務員が繰り返し謝罪したにもかかわらず、搭乗後に起きたすべての出来事と、飛行中ずっと続いた冷たい視線と態度について、私は今も困惑と残念な思いを抱いている」と明らかにした。

さらに「当時現場で明確に異議を唱えることはできなかったが、補償や暴露を目的に文章を投稿したわけではない」とし、「再び誰も同じような経験をしないことを願う」と付け加えた。

ソユはこれに先立ち、19日にも自身のインスタグラムに米国航空会社のチケット写真を掲載し、人種差別を受けたと主張していた。

ソユは「ニューヨークでのスケジュールを終え、乗り継ぎでアトランタ発・韓国行きの飛行機に乗った」とし、「とても疲れていた状態で食事の時間を確認しようと韓国人乗務員を呼んだだけなのに、チーフパーサーが私の態度を決めつけ、問題のある乗客のように扱い、突然セキュリティまで呼んだ」と主張した。

続けて「『私に問題があるなら降りる』という言葉まで言わなければならず、その後のフライト中ずっと冷たい視線と態度に耐えなければならなかった」とし、「その瞬間、『これが人種差別なのだろうか』という思いが頭をよぎった」と訴えた。さらに「15時間を超えるフライトのあいだ何も食べられず、その経験は人種的偏見に基づく深い傷として残った」と語った。

その後、オンラインコミュニティなどでは「ソユと同じ便に乗っていた。ソユは酔った状態で『疲れているから食べない』と言っていたし、『酔った状態で飛行機に乗ってはいけない』と乗務員たちが話しているのも聞いた」という目撃談が広がった。