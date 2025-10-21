韓国出入国当局は、9月29日に仁川（インチョン）港を通じてノービザで入国した後、姿を消した中国人6人のうち2人を追加で逮捕した。

ソウル出入国・外国人庁の移民特殊捜査隊は10月21日、出入国管理法違反の疑いで中国人A（29）とB（53）を検挙し、離脱の経緯やブローカーの関与などについて調べていると明らかにした。

Aは前日、全羅南道順天市（チョルラナムド・スンチョンシ）のバスターミナルで、Bはこの日午前、忠清北道陰城郡（チュンチュンブクド・ウムソングン）のある人材斡旋事務所でそれぞれ検挙された。

これにより捜査隊は、9月仁川港から入国し、仁川市内の「チメク（チキン＆ビール）」イベント会場から無断離脱した中国人観光客6人のうち、3人の身柄を確保した。今回の身柄確保に先立ち、10月17日には、離脱した中国人観光客のうち1人に自発的な出頭を促して確保していた。

これらの人物は、9月29日から実施された中国人団体観光客に対するノービザ入国制度を利用したものではなく、ノービザ滞在期間が3日間の「クルーズ観光上陸許可制」を通じて入国した。ノービザ政策の施行以前にも、専任旅行会社やクルーズ会社が募集した中国人団体観光客（3人以上）はビザなしで入国することが可能だった。

ソウル出入国・外国人庁のパン・ジェヨル庁長は「残りの3人も速やかに検挙し、ノービザ制度を悪用する事例が根絶されるようにしたい」と述べた。