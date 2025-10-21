ヒップホップMCのエミネム（53）が、長年ヘアメイクを担当してきたスタイリスト、カトリーナ・マロタさんと交際していると報じられている。50セント、スヌープ・ドッグ、ロビン・シックなどとも仕事をしてきたカトリーナさんは、エミネムとは数年来の知り合いで、エミネムの複数のミュージックビデオや写真撮影のスタイリングを担当している。



【写真】ブロンド美女のカトリーナさん、エミネムとの交際がTMZに報じられた

TMZによると、関係者の話として「2人が交際中であることは確かだが、交際期間は不明」とのこと。カトリーナさんの公式サイトでは、エミネムを「地元の天才」と称賛している。



エミネムはこれまでに２度、キンバリー（キム）・スコット・マザーズさんと結婚、最初の結婚は1999年で2001年に離婚、2006年に再婚するも同年中に破局していた。



今年3月には、娘ヘイリー・ジェイドさんに第1子が誕生し、エミネムはおじいちゃんに。またエミネムは、キムさんのノンバイナリーの子スティーヴィー・レインさんと、キムさんの亡き双子の姉妹ドーンさんの娘アレイナさんも養子として迎えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）