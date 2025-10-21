フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラム・ストーリーズでフォロワーとのQ&Aを行いました。



【写真を見る】【 中川安奈 】「女優のオファーは？」「あったりなかったり」秋の夜長にフォロワーとのQ&A



「女優のオファーはきてますか？」という質問には「そんなお話もあったりなかったり…」という答えに、人差し指で「しー」をする顔文字を添えていて、ちょっと思わせぶりな安奈さんは、お芝居に「小さい頃に憧れていた時期もありました」と明かしています。





バラエティ番組への出演についての質問には「NHK時代からバラエティのロケに行くの大好きだったんですがなかなか機会がなくて…」と語り、「フリーになってからのロケ番組への出演は」「特に楽しみにしているお仕事」と明かしています。









「実際は友達多いですよね？」という質問には「なんでも話せる友達は少なめ」「特に学生時代からの友達とかアナウンサー仲間は」「安心しておしゃべりできる大切な存在」と、身の丈の人間関係であることを綴りました。







最後に「安奈さんのスマイル下さい！笑」という質問には「こちら、最近のロケ現場でのスマイルでございます笑」と、オフショットを投稿してスマートに回答。こちらの質問で夜のやりとりはお開きとなった模様です。

【担当：芸能情報ステーション】