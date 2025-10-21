歌手の山川豊さんが自身のインスタグラムを更新。

「10月15日で67歳を迎えることができました いつも応援して頂きありがとうございます」と10月15日に67歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 山川豊 】 67歳の誕生日を迎え 「娘にも祝って頂き、ケーキを美味しく頂きました」





また、「来年はデビュー45周年を迎えます！」と明かし、「感謝の気持ちを忘れず、ゆっくり自分のペースで頑張ってまいります」と今後の活動への意欲も示しています。







山川さんは別の投稿で、「娘にも祝って頂き、ケーキを美味しく頂きました ありがとうございました」と写真を添えてコメントし、誕生日を祝ってくれた家族への感謝の言葉を伝えています。







投稿された写真には、黒いパーカーを着た山川さんが、テーブルの上に置かれた小さなケーキを前に映っています。ケーキには5本のカラフルなろうそくが灯され、お祝いムードが伝わる一枚となっています。







この投稿に、「娘さんにも祝ってもらえて、この上ない幸せですね〜」「素敵な一年になると良いですね」「豊様とキティちゃん可愛い 娘さんとお祝い、いいですね」「豊さん、優しい娘さんで、良かったですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】