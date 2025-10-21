ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】外務大臣に茂木敏充氏、国家公安委員長に赤間二郎氏が内定 【速報】外務大臣に茂木敏充氏、国家公安委員長に赤間二郎氏が内定 【速報】外務大臣に茂木敏充氏、国家公安委員長に赤間二郎氏が内定 2025年10月21日 15時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 外務大臣に茂木敏充氏、国家公安委員長に赤間二郎氏が内定。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 伊東市, 神奈川, 老人ホーム, 墓, 鎌倉, ネジ, 上田, 工場, 在宅医療