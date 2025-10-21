年内での「コールドスリープ（活動休止）」を発表している3人組テクノポップユニットPerfumeのあ〜ちゃんが自身のインスタグラムを更新。ハワイを訪れた際の写真を公開しました。

【写真を見る】【Perfume あ〜ちゃん】ハワイでのオフショット公開 「元気な姿みれてよかった」とファン安堵





あ〜ちゃんは、笑顔の写真に「Hello Hawaii」と、ハイビスカスなどの絵文字を添え、笑顔の写真など複数のショットを投稿。



公開された写真には、クロップドトップスにミニスカート、麦わら帽子を合わせたコーディネートで、スムージーボウルを手にテラス席でリラックスする姿が収められています。









そのほか、海岸沿いを歩いたり、アスレチックやオープンカーの運転を楽しんだりする、ハワイでのひとときを過ごす様子も公開しました。









この投稿には、ファンから「めっちゃ晴れ晴れするええ笑顔や」「Mustangのオープンカーで運転してるところもめちゃくちゃカッコいい！」「元気な姿みれてよかったあ」といった温かいコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】