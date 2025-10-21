¤´ÅöÃÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¤ªÅÚ»ºÃµ¤·¡ª ¡ÚÃæ¹ñ¡¦¾å³¤ÊÔ¡Û
¤ªÅÚ»º¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤é¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬°Â¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë²Ã¤¨¡¢»þ¡¹¡ÖÈÖ³°ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò¡¢¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡¦¾å³¤ÊÔ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ï4000Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¿©¤ÎÊõ¸Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿©¤Ç¡¢Ãæ¹ñÅÚ»º¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÃã¡×¤À¡£
Ãæ¹ñÃã¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Âç¤ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¤ªÃã¤¬°ã¤¦¡£¤·¤«¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÃÍÃÊ¤Ï¹â¤á¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡ÖÃãÍÕ¡×¤Ê¤Î¤â¡¢Ãæ¹ñ¤é¤·¤¤¡£
¾å³¤¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÎ¶°æÃã¡×¡Ê¥í¥ó¥¸¥ó¥Á¥ã¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÐÃã¤¬ÍÌ¾¡£ÆüËÜ¤ÎÎÐÃã¤È¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤¡£¾å³¤¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÞ¶¹¾¾ÊËÌÉô¤ÎÆÃ»º¤Ç¡¢¾å³¤ÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤ªÃã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¡¢¼Â¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¹õ±¨Î¶¡¢ÇòÃã¡¢ÀÄÃã¡¢¹ÈÃã¤Ê¤ÉÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¼ïÎà¤âÂ¿¤¤¡£»ý¤Áµ¢¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤â¤·¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ôËÜ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡£¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤À¤È¡Ö¹Èµí¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯´Ì¤¬¤Þ¤¿ÆÃÄ§Åª¡£Ì£¤ÏÆÃ¤ËÉáÄÌ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶â¿§¤Ê¤À¤±¤Ë¸ú¤ÌÜ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý¸þ¤±¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤âÂ¿¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Ì£¤â¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÇã¤¦¤«¤ÏËÁ¸±¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Æ¦Éå¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÆüËÜ¤Î¼«Âð¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¾¾Âû¡Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¡Ë¥¨¥¥¹¡£¤³¤ì¤â¾å³¤¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¤¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡£
¥É¥é¥¤¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä´Å·ª¤Ê¤É¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤âÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¤ª²Û»Ò¤È¡¢¤ªÃã²°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£»î¤·¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉáÄÌ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ë¤âÎÉ¤µ¤²¡£
ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ£¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö½ÐÁ°°ìÃú¡×¤Î¼ïÎà¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÅÚ»º¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¤äµµÅÄÀ½²Û¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤ª²Û»Ò¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸½ÃÏ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µµÅÄÀ½²Û¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë·ã¿ÉÌ£¤Î³Á¤Î¼ï¤ä¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¡ÖÆü¼°àÝàê¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ÎÆüËÜ¼°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡¢¿¼Àù¤ê¤ÇßäÀù¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤â¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖDaijoubu¡×¡ÊÂç¾æÉ×¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â³¤³°¤é¤·¤¤¡£
¢£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Î¼ç¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡¦¥·¥Æ¥£¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡¦ALDI
¡¦â¶马鲜À¸¡Ê¥Õ¡¼¥Þ¡¼¡Ë¤Ê¤É
¡ÊWritten by ¥È¥é¥³¡Ë
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë²Ã¤¨¡¢»þ¡¹¡ÖÈÖ³°ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò¡¢¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡¦¾å³¤ÊÔ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ï4000Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¿©¤ÎÊõ¸Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿©¤Ç¡¢Ãæ¹ñÅÚ»º¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÃã¡×¤À¡£
Ãæ¹ñÃã¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹Âç¤ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¤ªÃã¤¬°ã¤¦¡£¤·¤«¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÃÍÃÊ¤Ï¹â¤á¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡ÖÃãÍÕ¡×¤Ê¤Î¤â¡¢Ãæ¹ñ¤é¤·¤¤¡£
¤ªÃã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¡¢¼Â¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¹õ±¨Î¶¡¢ÇòÃã¡¢ÀÄÃã¡¢¹ÈÃã¤Ê¤ÉÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¼ïÎà¤âÂ¿¤¤¡£»ý¤Áµ¢¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤â¤·¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ôËÜ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡£¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤À¤È¡Ö¹Èµí¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯´Ì¤¬¤Þ¤¿ÆÃÄ§Åª¡£Ì£¤ÏÆÃ¤ËÉáÄÌ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶â¿§¤Ê¤À¤±¤Ë¸ú¤ÌÜ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý¸þ¤±¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤âÂ¿¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤Ì£¤â¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÇã¤¦¤«¤ÏËÁ¸±¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Æ¦Éå¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÆüËÜ¤Î¼«Âð¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¾¾Âû¡Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¡Ë¥¨¥¥¹¡£¤³¤ì¤â¾å³¤¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¤¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¡£
¥É¥é¥¤¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä´Å·ª¤Ê¤É¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤¬¡¢¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤âÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¤ª²Û»Ò¤È¡¢¤ªÃã²°¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£»î¤·¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉáÄÌ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ë¤âÎÉ¤µ¤²¡£
ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ£¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö½ÐÁ°°ìÃú¡×¤Î¼ïÎà¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÅÚ»º¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¤äµµÅÄÀ½²Û¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤ª²Û»Ò¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸½ÃÏ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µµÅÄÀ½²Û¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë·ã¿ÉÌ£¤Î³Á¤Î¼ï¤ä¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¡ÖÆü¼°àÝàê¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ÎÆüËÜ¼°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡¢¿¼Àù¤ê¤ÇßäÀù¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤â¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡ÖDaijoubu¡×¡ÊÂç¾æÉ×¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â³¤³°¤é¤·¤¤¡£
¢£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Î¼ç¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡¦¥·¥Æ¥£¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡¦ALDI
¡¦â¶马鲜À¸¡Ê¥Õ¡¼¥Þ¡¼¡Ë¤Ê¤É
¡ÊWritten by ¥È¥é¥³¡Ë