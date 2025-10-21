「本当に良い選手。決定力が卓越していた」韓国王者DFの脳裏に焼き付く日本代表戦士は？【ACLE】
10月21日に行なわれるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、蔚山HDとサンフレッチェ広島が前者のホームで対戦する。
Kリーグを３連覇中の蔚山には、日本が優勝した今夏のE-1選手権で、悔しさを味わった韓国代表選手が複数在籍する。ソ・ミョングァンはその１人だ。
22歳のDFは日韓戦で出番は訪れなかったものの、ベンチで見ていたなかで、同大会で得点王とMVPをダブル受賞したジャーメイン良のインパクトが強く残っているようだ。韓国メディア『MKスポーツ』によれば、ソ・ミョングァンはジャーメインが所属する広島との戦いを前に、次のように語った。
「（ジャーメインは）本当に良い選手だったと記憶している。ゴール前で動きが非常に賢く、決定力が卓越していた。スペースとチャンスを与えないことが重要だ。マンツーマンディフェンスを徹底してシュートを打たせないようにする。僕らのチームには良い選手が多い。チームメイトと協力すれば十分防げるはずだ」
一方で、『MKスポーツ』は「広島は簡単な相手ではない」と切り出し、サンフレッチェの守備力を強調した。
「広島は今シーズン、日本J１リーグ34試合で17勝８分９敗だ。20クラブ中５位で、首位の鹿島アントラーズを勝点７差で追っている。ACLEでは蔚山より１つ上の３位に位置している。彼らの強みは守備だ。今季リーグ34試合でわずか23失点しかしていない。J１リーグで最少失点を記録中である」
『MKスポーツ』は「韓国と日本の自尊心が懸かった一戦だ」とも伝えた。両国を代表するクラブが誇りを胸に激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
