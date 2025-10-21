東海道新幹線、年末年始の家族旅行・帰省で新発表 「お子さま連れ車両」増便【概要】
JR東海は21日、東海道新幹線の年末年始に「お子さま連れ車両」の本数を増やすと発表した。
「東海道新幹線『お子さま連れ車両』は、前回の年末年始に大変ご好評いただいたことを受け、今回の年末年始期間は、より多くのお客様にご利用いただけるよう、設定本数を前回より16本増やして運行いたします！」とし、「『お子さま連れ車両』は、お子さま連れのお客様にご家族で周囲に気兼ねなくご乗車いただくことを目的としたサービスです。家族旅行や帰省にぜひご利用ください」と呼びかけた。
■「お子さま連れ車両」設定日・設定列車
期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）
設定数：1日あたり片道2〜4本ずつ設定（合計64本）
※前回の年末年始は48本／10日間を運行、今回の年末年始は64本／10日間（＋16本）を運行予定。
※東京〜新大阪間の「のぞみ」12号車に設定。
発売方法：
・発売箇所：EXサービス（「エクスプレス予約」・「スマートEX」・「LINEからEX」）、駅・旅行会社の窓口、指定席券売機など
発売開始：乗車日の1ヶ月前の10時
