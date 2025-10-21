ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の公式Xアカウントは10月20日、投稿を更新。同作に出演するSnow Manの向井康二さんと子役の池村碧彩（あおい）さんの「ニセ親子ショット」を公開しました。（サムネイル画像出典：『フェイクマミー』公式Xより）

ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは10月20日、投稿を更新。同作に出演するSnow Manの向井康二さんと子役の池村碧彩（あおい）さんの「ニセ親子ショット」を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】Snow Man・向井康二の「ニセ親子ショット」

「ありがとう、フェイク嫁体験をさせてくれて」

同アカウントは「竜馬(#向井康二)といろは(#池村碧彩)のニセ親子ショット 仲良しです」とつづり、1枚のオフショットを投稿。スーツを着た向井さんと制服を着た池村さんが写っています。2人とも顔立ちが整っており、美男美女という言葉が似合う“親子”です。

この投稿には「竜馬パパめろすぎる」「カッコ良すぎて直視できない」「リアコ注意」「一瞬ドキッとしてしまった」「絶対学校で噂になる〜！」「なにこの可愛すぎる親子」「こんな美しい親子いたら事件」「ありがとう、フェイク嫁体験をさせてくれて」などの声が寄せられました。

ドラマ切り抜き動画も！

同アカウントでは、本編の公式切り抜き動画も公開中。18日の投稿では「ニセパパ竜馬」こと向井さんの登場シーンも。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)