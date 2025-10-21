夜景が美しいと思う「佐賀県の温泉地」ランキング！ 2位「武雄温泉」を抑えた堂々の1位は？ 【2025年調査】
回答者からは「歴史ある温泉地で、武雄温泉楼門などがライトアップされる夜はとても雰囲気があるから」（30代男性／富山県）、「武雄神社や図書館などの夜の光がとても綺麗だから」（30代女性／広島県）、「周辺の夜景は、ノスタルジックな雰囲気を醸し出します」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
その中から、夜景が美しいと思う「佐賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：武雄温泉／55票佐賀県武雄市にある武雄温泉は、約1300年もの歴史を持つ、九州を代表する古い温泉の1つです。シンボルになっている朱塗りの楼門は、東京駅を設計した辰野金吾氏がデザインしたもので、歴史的な価値のある建物が街の景色を彩っています。夜になると、このレトロモダンな楼門がライトアップされ、独特な建築の美しさと合わさって幻想的で趣のある夜景に。歴史と文化が混ざり合った、華やかなのに落ち着いている夜の風景が魅力です。
1位：嬉野温泉／130票佐賀県の西側にある嬉野温泉は、島根の斐乃上温泉などと並んで「日本三大美肌の湯」の1つに数えられる温泉地です。そこのお湯はとろみがあり、古い角質を落とす効果があると言われています。周辺には有名な嬉野茶の茶畑が広がっており、温泉街には風情のある旅館が並んでいます。夜になると、湯けむりが立ち上る中で温泉街の明かりが幻想的に揺れて、静かでロマンチックな雰囲気に。美肌の湯とこの情緒的な夜景が人気を集めました。
回答者からは「温泉街の灯りが川沿いに広がり、静かな夜の雰囲気と調和して心が落ち着くから」（50代女性／兵庫県）、「シーボルトの湯や嬉野橋は、一年中ライトアップされており、きれいな温泉地だと思います」（30代女性／愛知県）、「空中露天風呂がある宿もあって、夜に輝く星空と美しい町並みの夜景が楽しめるから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
