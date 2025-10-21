旬を迎えたブランド魚を味わえるイベントです。

「伊王島日の出カマス」を使った料理のフェアが、長崎市内16店舗で始まりました。

秋の味覚「日の出カマス」。

長崎市の伊王島近海で、日の出の時刻に水揚げされるブランド魚です。

船の上で氷締めし、その日に出荷することから、新鮮な状態で食べられるのが特徴です。

旬の味をPRしようと市内16の飲食店では『伊王島日の出カマスフェア』が始まりました。

伊王島漁港近くの「レストラン うららか」では、シンプルな刺身と湯引きに大葉あえと、3種類の食べ方を楽しめる海鮮丼を提供しています。

（冷川小粹アナウンサー）

「刺身だとプリプリ。脂がのっていて、噛めば噛むほど、うま味がギュッと出てくる」

さらにカマスの刺身や天ぷら、キノコの炊き込みご飯がセットになった “秋の味覚” を満喫できるメニューも。

（冷川小粹アナウンサー）

「刺身の弾力がある感じとはまた違って、こちらはホロホロ。衣もサクサクでおいしい」

フェアは11月3日まで開かれていますが、この店では11月30日までの提供を予定しているということです。