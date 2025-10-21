ロッテ、種市の月間MVP受賞記念グッズを受注販売「ぜひ手に取ってほしいです」
ロッテは21日、同日の18時からマリーンズオンラインストアにて、種市篤暉投手の9・10月度「大樹生命月間MVP賞」受賞を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。
種市は9・10月度、5試合に登板し、4勝1敗、投球回38、防御率0.95、奪三振48の好成績を残し、パ・リーグ投手部門の月間MVPに選出され、プロ9年目で初の受賞となった。
今回は直筆サイン入りフォトパネルや記念ユニホーム（DTF 加工）、フェイスタオルなど計21商品がラインナップされている。
販売はマリーンズオンラインストアにて本日10月21日（火）18時00分から11月3日（月・祝）23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて
▼ 種市篤暉投手 コメント
「9・10月度の月間MVPを獲得することができて大変嬉しく思います。良い時も悪い時もファンの皆さんの声援が原動力となりました。自身初の月間MVP受賞記念グッズを作っていただいたので、ぜひ手に取ってほしいです」
▼ 種市篤暉投手「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズ 商品一例
・直筆サイン入りフォトパネル（99セット限定、証明書付き）:35,000円
・直筆サイン入りボール（29個限定、アクリルケース付き、証明書付き）：50,000円
・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）:17,000円
・Tシャツ（カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:3,800円
・フェイスタオル:2,000円
・アクリルスタンド:2,300円
・トートバック:3,800円
※全て税込み