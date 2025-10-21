辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“ドラミちゃん”姿に悶絶「我が家の人気者」「きゃわいいなぁ」
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの辻希美が10月20日、自身のブログを更新。生後2ヶ月の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「ドラミちゃん」コスチューム姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】第5子出産のタレント、生後2ヶ月次女の可愛すぎるドラミちゃん姿公開
辻は「我が家の人気者ドラミちゃん」と書き出し、アニメ「ドラえもん」に登場するキャラクター・ドラミのコスチューム姿をした夢空ちゃんを家族がスマートフォンで撮影する様子を公開。
大きなピンクのリボンがついたヘアバンドを着用し、愛らしく微笑む夢空ちゃんについて「きゃわいいなぁ 夜中は怪獣だけど かわいい」とつづった。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すでにアイドル」「家族みんなに愛されてる」「笑顔に癒される」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第5子出産のタレント、生後2ヶ月次女の可愛すぎるドラミちゃん姿公開
◆辻希美、夢空ちゃんの「ドラミちゃん」コス姿公開
辻は「我が家の人気者ドラミちゃん」と書き出し、アニメ「ドラえもん」に登場するキャラクター・ドラミのコスチューム姿をした夢空ちゃんを家族がスマートフォンで撮影する様子を公開。
◆辻希美の投稿に「すでにアイドル」の声
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すでにアイドル」「家族みんなに愛されてる」「笑顔に癒される」といったコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】