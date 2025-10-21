中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、パラグアイのメサ下院第一副議長がこのほど、中国との外交・経済関係構築の可能性について「真剣かつ広範な協議」を呼びかけ、国の長期的利益に関わると強調したとの報道について、呼びかけに真剣に耳を傾け、正しい政治的決断を速やかに下すよう求めた。

郭氏は次のように述べた。「一つの中国」原則は国際社会の幅広い共通認識であり、国際関係の基本的な準則である。台湾当局といわゆる「外交」関係を維持することは、出口のない行き止まりの道であり、国際社会の「一つの中国」原則を堅持する確固たる構図を揺るがすことも、中国が最終的に必ず統一するという時代の大きな潮流を変えることもできない。

「一つの中国」原則の堅持は、国際的な大義であり、人心の向かうところ、大勢の赴くところである。われわれはパラグアイを含むごく少数の国の政府に対し、現状を正しく認識し、良識ある人々の呼びかけに真剣に耳を傾け、民意を無視することなく、自国民の根本的かつ長期的な利益を踏まえ、正しい政治的決断を速やかに下すよう忠告する。