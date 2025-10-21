お笑い芸人の須藤ジム（42）が20日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。所属事務所タイタン社長・太田光代氏（61）のエピソードを語った。

ゲストが持ってきた領収書とエピソードを千鳥大悟が査定し、金額に見合う面白さと判断すれば承認するというもの。

須藤は「とあるインターネットのラジオ番組のスポンサーになった時の領収書です」と3万370円の領収書を提出。そのラジオは、リスナーの中から一口3万円でスポンサーを募集していて、スポンサー限定のアフタートークなどが特典だった。

そこに太田社長がゲスト出演するということで、須藤は「驚いてくれたら楽しいかな」とこっそり3万円支払った。

しかし、蓋を開けてみれば自分しかスポンサーがおらず、須藤が太田社長をイジった形になってしまったという。

その後、アフタートークが届き、太田社長からは「君もね、頑張って早く売れるようにね」。その言葉でアフタートークは終了していたといい、須藤は「こわ〜と思って。それはアフタートークじゃなくて留守番電話」とオチをつけた。