嵐の櫻井翔（43）が21日、都内で書籍「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」（マガジンハウス）の発売記念会見を行った。

「Casa BRUTUS」で2011年3月号から行ってきた建築にまつわる連載の一部がまとめられた。連載開始当初は書籍化は頭にもなかったというが「回を重ねるごとに、豪華な連載を続けてきたので、いつかこれがまとまったらという思いがひそかにあった。夢が現実となって多くの方の手に届くことをうれしく思っています」と刊行を喜んだ。

「元々そんなに建築は詳しくなかった」というが、今では「大きな建築を見ると建築家当てクイズを自分の中でするようになった」とマニアックな建築の楽しみ方をするように。“建築初心者”も建築好きも楽しめる一冊となっており「本当に超豪華なスーパースター建築が何個も並んで登場する、（ページを）めくることの興奮に加えて、現代建築篇なので、お作りになられた先生達が出てくるページもある。建物とご本人がそろうのはなかなか無いと思うので、豪華さを楽しんでもらいたい。加えてこの本で建築を知って実際に脚を運んでいただくきっかけとなったら一番うれしい」とアピールした。