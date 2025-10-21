福島県いわき市内にクマが出没したことが初めて確認され、市が「ツキノワグマ被害防止プラン」を策定するなど本格的な対策に乗り出した。

県内でヒトの生活圏への出没が深刻化する中、クマが生息していないとされてきた浜通りでも警戒が強まっている。

市によると、県内のクマの生息域は会津地方や中通りに限られ、阿武隈山地を越えていわき市内には来ないとされてきた。しかし、市が今年７月３１日に同市川前町下桶売で撮影された動物の画像を調べた結果、クマと確認。市内にクマが出没したと初めて断定した。

プランは、これをきっかけに策定した。クマだと確認されてはないものの、この数年は市内で毎年１０件以上の目撃情報があり、市ホームページで「クマ目撃マップ」を公開。目撃情報が多い箇所には、動物の動きを感知して自動で録画するカメラの設置を始めた。

市街地に出没したクマへの発砲を市町村が認める「緊急銃猟」に向けた体制の構築も盛り込んだ。実施マニュアルをつくり、来年１月にも県、県警、猟友会などと連携して訓練を実施する予定だ。

被害を避けるための行動指針として、果樹や農作物の管理の徹底、クマが行動する夕方から早朝の外出を控えることなどを市民に求めている。特に出没が懸念される中山間地域には、職員が順次回って住民に対策を説明している。市は「目撃情報の中には学校や商業施設が近くにある市街地も含まれているが、冷静に行動してほしい」としている。

クマの出没や人身被害が相次いでいることについて、内堀雅雄知事は２０日の定例記者会見で「強い危機感を持っている」と述べ、対策にあたる市町村への支援策を検討していると説明した。県民には、クマの餌となるものを放置しないことや出没情報をチェックして警戒することを呼びかけた。