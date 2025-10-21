大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】＜あれは男色の相だ＞前回、つよは空気を読まない瑣吉の髷紐を強く締めあげ…

第40回「尽きせぬは欲の泉」が10月19日に放送。その最後に流れた次回「歌麿筆美人大首絵」の予告が話題になっています。

＊以下「尽きせぬは欲の泉」の放送内容のネタバレを含みます。

●「尽きせぬは欲の泉」公式あらすじ

身上半減の刑を受けた蔦重は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大さん）を訪ねる。

そこで妻の菊（望海風斗さん）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎さん）の面倒をみて欲しいと託された蔦重。

手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉さん）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！さん）と喧嘩になり…。

さらに蔦重は歌麿（染谷将太さん）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かうが…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「もっと冷や飯を食わされたいというのか！」との声を背景に、厳しい顔で廊下を歩く老中・松平定信。

傘を被った姿で不気味な笑顔を見せる十一代将軍・家斉の“父”一橋治定。

かつて平賀源内が口にした「書をもって、世を耕す」の言葉を、あらためて蔦重へ伝える書物問屋・須原屋市兵衛。

「無理です」とこたえる蔦重の妻・てい。

「女子（おなご）に？」とたずねる書家であり和学者の加藤千陰。

その下に流れるは＜美人絵を世に出す蔦重＞の文字。

「怖くない！」

ふたたびていの声で「無理です」と続く。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

虫眼鏡でじっと人相を見る大当開運。

「任せろ！」と喜ぶ表情を見せる耕書堂の手代・滝沢瑣吉。

ナウシカの名台詞「怖くない！」を口にする女中のたか、そしてていにより部屋へと押し込まれる蔦重の母・つよ。

柯理

＜母と息子と兄と弟＞の文字が流れる中、蔦重の髪を結うつよ。

「駿河屋さんからまだ聞かされてないのかい？」「まだ？」と言葉を交わす二人。

縁側にて「俺の今の望みは、綺麗な抜け殻だけが残ることさ」とつよに伝える歌麿。

その歌麿がろうそくのもとで、蔦重と肩を組みながら、完成した大首絵を見つめる。

最後につよは、蔦重の幼名「柯理（からまる）」と蔦重に呼びかけて―。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。