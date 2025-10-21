¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×ÌðÅÄ°¡´õ»Òà46ºÐ¤ÎÆ©¤±¥ï¥ó¥Ôá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸ª½Ð¤·¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡Ö¥¥ß¤³¤½ºÇ¶¯¤Î½÷¿À¤À¡×
¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥ì¡¼¥¹½Å¤Í¤Æ
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò(46)¤¬Çò¤¤àÆ©¤±Æ©¤±á¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ48Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ËÆ©¤±Æ©¤±¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©¤±´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÈþµÓ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª¡×¡Ö¥¥ß¤³¤½ºÇ¶¯¤Î½÷¿À¤À¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤µ¡¢åºÎï¤µ¤âÈ´·²²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ª½Ð¤·¥Ô¥«¥Ô¥«¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌðÅÄ¤Ï1995Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2003¡Á04Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£21Ç¯3·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤Ç¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£