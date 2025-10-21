¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤À¡ª¡×°ËÆ£±ÑÌÀàÁêËÀá¤È¥×¥é¥Ù2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¤ÂåÅª¤Ë¤Ï·ã¥¢¥Ä!¶»¥¢¥Ä!¡×¡Ö·ã¥á¥íÃË¤ä¤ó!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Âº¤¤¡Ä¡×
¼«Á³°î¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¤ÇBBQ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!!¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤±¤ó¤¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·ûÆó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¡¼!¥À¥Ö¥ë¥¹¤À!!!!!¡×¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹!¤À!¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ã!¤«¤Ã¤±¤§¡Á¤ï¤¡¤¡¤Ã!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Âº¤¤¡Ä¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡¼!¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¶¯¥À¥Ö¥ë¥¹¡Á¡×¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬À¤Âå¤Ë¤Ï·ã¥¢¥Ä¶»¥¢¥Ä¡×¡Ö·ã¥á¥íÃË¤ä¤ó!!¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿¤À¤í¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¬²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÆ£¤Èºä¸ý¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¡ÁÆó¿Í¤Î·º»ö¡×(2013Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»öÌò¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£