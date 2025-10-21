◇パ・リーグCSファイナルステージ ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクが日本ハムに勝利し、アドバンテージ1勝含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めました。

試合後に行われた祝賀会では、選手会長を務める周東右京選手が乾杯の音頭を取り、チームを盛り上げました。

「みんなお疲れ。このシリーズすごいタフなシリーズだったよね」と振り返り、「そんな中でも最終戦僕たち野手、ピッチャー陣、全員に勇気を与えてくれたモイネロ。モイネロに乾杯」と、CSファイナルステージ2試合に登板し14イニングで1失点、防御率0.64をたたき出し大活躍を見せたモイネロ投手を讃えました。

また、「去年すごい悔しい思いをしたと思う。それでも、今年のスプリングトレーニングから目標にしてきたこと忘れてないよね、みんな」と呼びかけます。「まだまだ登らないといけない山があるよね。最後日本一というピースをそろえて今年のホークスのパズルは完成すると思う」と日本一へ向けまだまだ突き進む思いを述べました。

そして最後に、「みんな最後まで俺についてきてね。最後の山全員で登ろうそれじゃ、レッツゴーでいくよ、レッツゴーで始めるよ。みんなシャンパン持って。レッツゴー」と締め、祝杯のシャンパンの泡がはじけ飛びました。

昨季は日本シリーズでDeNAに敗れあと一歩でつかめなかった頂。2020年以来の日本一を懸け、25日から阪神との戦いに挑みます。