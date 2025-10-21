元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２１日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」で、高市早苗新総理が誕生したことに「永田町は本当に男社会」だとし「よくそれを突破された」とその実行力を絶賛した。

この日は高市氏が女性初の総理に選出されたことを特集。橋下氏は「高市さんとは考え方、違うところはたくさんあるし、懸念しているところもたくさんあるけど、政治家としてあの苦しい状況から権力を取ってきた実行力はすごいものがある」とコメント。「一時期、総理もどうなるかといわれた中で自ら権力を取られてきた。実行力は期待できる。反面、行きすぎのところは厳しく見ていく」とした。

野村修也氏は「女性初がつきまとうと思うが、女性だからなれたというのもおかしい」「高市さんは徹底的に勉強して積み上げた努力。女性を強調する必要はない」と言うと、橋下氏は「実力はその通りで、実力以上。あの永田町の世界は本当に男社会ですから。それをよく突破された」と感心した。

そして「女性だからなれたとか、下駄履かせてもらったとかではなく、寧ろマイナスをひっくり返しにいった。実行力はすごい」と絶賛していた。