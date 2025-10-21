声優の3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」が、大みそかの「NHK紅白歌合戦」に出場することが内定したと19日、スポーツ紙が報じた。

同グループは人気アニメ「ラブライブ！」シリーズから誕生したスペシャルユニットで、1月にリリースされたデビュー曲「愛♡スクリ〜ム！」がTikTokを中心に大バズり中。

「ルビィちゃん！ 何が好き？」

「チョコミント よりも あ・な・た・♡」

アイドルど真ん中の歌詞とそれに合わせたキュートなアクションがウケて、K−POPアイドルなど有名なアイドルたちがマネしたTikTok動画が拡散、小学生からZ世代まで若者たちに広がった。おかげでグループ名は知らなくても「チョコミント よりも あ・な・た・♡」のフレーズなら誰でも知っているというほど。

ド直球のアイドルソングはいまやTikTokカルチャーの定番。昨年もFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」がTikTok総再生回数30億回超えで日本レコード大賞最優秀新人賞受賞していた。しかし紅白出場とはならなかったが、ついにNHKもTikTokの存在を認めたのか。音楽評論家の富澤一誠氏がこう言う。

「紅白に選出した理由が説明できないのは問題。昔はCDの売り上げという基準があり、オリコンランキングで明確化していました。TikTokに対する審査基準がないと、若者に人気だから、なぜ選ばれたのかブラックボックス化してしまう。私は昨年、レコード大賞審査会の際『1億回再生はCD10万枚売り上げに相当』という概算を提案しました」

音楽サブスクの再生は1回につき1円の売り上げになり、1億回再生で1億円の売り上げになる。CDが1枚1000円として10万枚売れれば1億円で、同じ1億円の売り上げで比べたら概算だが、規模感が把握できるという訳だ。

「これだと、CreepyNuts『Bling-Bang-Bang-Born』の8億回再生はCD80万枚相当、Mrs. GREEN APPLEの『ライラック』の6億回再生は60万枚相当で、ミセスは他にもベスト10入りしているヒット曲が複数あるとなると、ミリオンセラーアーティストだと一目でわかる。K−POP人気は下降し、日本のかわいいカルチャーから生まれたアイドルにブームが移りつつあります。こうしたネットの評価基準を設けることが視聴者の納得を得るために必要でしょう」（富澤氏）

NHKの曖昧な紅白歌手の選出方法、オジサンにもわかるガイドラインが必要だ。

