学歴詐称問題をめぐり、19日投開票の静岡県伊東市議会選挙で再度の不信任決議案が議決（過半数）され失職が確定的となった田久保真紀市長（55）に、まさかの復活劇はあるのか？

学歴詐称市長の最終目的は450万円のカネ？ 観光客もふるさと納税も失う伊東市民の哀れ

「『このハゲー！」の豊田さんは時を経て政界に復活しましたし、ラブホ騒動の前橋市長、小川晶氏といい、メディア側は田久保市長の騒動をニュースというよりエンタメ的な、お茶の間目線の興味で扱う面がある。コメンテーターなどで、出演オファーがある可能性もあるのではないでしょうか」

とは永田町関係者だ。

元衆院議員の豊田真由子氏（51）は2017年に「このハゲー！」などとする秘書への暴言、パワハラで政界を離れたが、9月に参政党政調会長補佐に就任。政策担当スタッフとして政党運営にも関与している。

「東大法学部卒にして、ハーバード大理学修士のエリートである豊田氏と同じように評論家やコメンテーターをして、活躍できるかは分かりませんけど、田久保さんは東洋大法学部を除籍後、バイク便ライダーや人材派遣営業、さらに独立して広告業をしたり、カフェ経営を経験と多彩なキャリアを持っている。2018年の伊豆高原メガソーラー計画反対の市民運動に参加したりもしてきた。持ち前の行動力を発揮するチャンスだと思いますよ」（同）

■ダウンタウン浜ちゃんから「ウソつくな」と頭を叩かれれば…

芸能界では、捨てる神あれば拾う神ありじゃないが、不祥事などで地上波NGとなったタレントがYouTubeに活路を見いだしている。2024年1月、週刊文春の女性問題報道で活動休止していたダウンタウンの松本人志（62）も、11月1日にネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で復活と話題である。田久保氏にもニーズはあるのか。某広告プロデューサーはこう言う。

「現在は好感度ゼロに等しく、まず謝罪と説明責任を果たしてからですけど、もともと選挙に当選して市長になったのですし、これほどの批判を浴びても動じないハートの強さは特筆ものかもしれませんね。YouTubeでチャンネルを開設し、たとえばですけど、ダウンタウンの番組に出て浜ちゃんから『ウソつくな』と頭を叩かれたら、世間の見方は変わります。前橋市長のラブホ騒動によって、そのラブホは観光名所のように人が集まっていますし、アンチであれ、名前が取り沙汰されているのは売れるチャンスでもある。仮に地上波テレビは無理でも、PV稼いでいたらネット広告も見込める世の中なのですから」

田久保市長の失職後に要注目か。

◇ ◇ ◇

