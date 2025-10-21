【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

先週のランド円は上値が重い展開。8円70銭前後でのもみ合いを経て、週末にかけてドル円などで円買いが強まる中で8円56銭台まで一時下げたが、その後反発、週明けにかけてランド高円売り。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.80 9.00（節目）

- **サポート**: 8.60 8.50



高値圏での上値の重さが目立ち、価格は短期移動平均線付近でレンジを形成する展開。

RSI: 買われすぎ水準（70）から低下し、**中立水準（50台後半～60台前半）**に位置し、勢いは一旦落ち着き。

MACD: 上昇の勢いが失速し、MACD線とシグナル線が収束し、トレンドの転換（デッドクロス）の可能性を示唆し始めた。



今週のポイント

メインシナリオ（緩やかな上昇、または高値圏でのレンジ）高金利と円安に支えられ、底堅い推移を維持



代替シナリオ（下落トレンドへの転換）世界的なリスク回避と資源価格下落により、下落が加速



今週の主な結果と予定

南アフリカ

10/22 17:00 消費者物価指数 （9月） 予想 0.1% 前回 -0.1% （前月比）

10/22 17:00 消費者物価指数 （9月） 予想 3.4% 前回 3.3% （前年比）





MINKABUPRESS 山岡

