【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週のペソ円は、全体として高値圏での調整、ペソ安・円高の動き。メキシコのインフレ率が目標値に向けて低下傾向にあることから、中銀が金融引き締め姿勢を緩め、利下げを継続するとの見通しなどが重石。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.30

- **サポート**: 8.10 8.00（重要な心理的節目）



過去のチャートで強いレジスタンスとなっていた水準付近で上値が抑えられ、短期的に下落も、その後反発。



RSI: 買われすぎ水準から50ライン付近へと一気に低下し、短期的な売りの勢いが強まった。



MACD: デッドクロスを確定させるか、ゼロラインに向けて大きく低下し、短期的な下降トレンドが発生を示唆。



今週のポイント

メインシナリオ（押し目買い優勢のレンジまたは緩やかな上昇）高金利と構造的な円安に支えられ、底堅く推移



代替シナリオ（下落トレンドへの転換）メキシコ中銀の利下げ加速とリスク回避で下落トレンド入り



今週の主な結果と予定

特になし



MINKABUPRESS 山岡

