※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話ばかりで生徒の反感を買い、ついには授業をボイコットされた非常勤講師・岡田。妊娠休業を経て復帰後も冷たい視線にさらされ、人気実習生・川合への嫉妬から悪意を向けるが、校長に呼び出され「ハラスメントだ」と厳しく叱責される。自分は実力で採用されたと信じていたが、背後に叔父の口利きという真実が隠されていたのだ。さらに「川合先生を参考に」と言われたことでプライドが打ち砕かれ、怒りに震えながら部屋を飛び出すのだった。



■仕事はお断り！不機嫌さ全開の岡田

■自称マドンナ！仕事放棄に教師陣もドン引き■なぜ私だけが悪者!? 不満が募る岡田校長からコネ採用の事実を突きつけられ、さらに「川合先生を参考に」と言われたことで、岡田の屈辱と不満は募る一方でした。苛立ちのなか他の教師から仕事を頼まれると、「私はマドンナなんですよ！」と声を荒げて拒絶。しかしそれは本来、岡田自身の授業で必要な資料であり、周囲の教師たちは呆れるばかりでした。やがて教室に向かった岡田は、生徒たちの冷ややかな態度に再び苛立ち、「なぜ私だけが悪者なのよ」と被害者ぶるのでした――。(スズ)