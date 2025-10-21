海南熱帯雨林国家公園で遠くを見つめるターミンジカ。（２０２４年５月２７日撮影、海口＝新華社配信）

【新華社海口10月21日】中国海南省の霸王嶺の渓谷に朝霧が漂う頃、カイナンテナガザルの澄んだ鳴き声が森を切り裂く。設立4周年を迎えた海南熱帯雨林国家公園に響くこの「朝の調べ」は、美しい音楽のように人の心を打つ。過去4年間、面積4269平方キロに及ぶ熱帯雨林の生態系は、安定性と完全性を着実に向上させてきた。

「熱帯の遺伝子バンク」として知られる同公園には、高等植物4367種と野生脊椎動物651種が分布している。カイナンソテツやハクラクジュ（ブレッシュネイデラ・シネンシス）などの希少植物が繁茂して、ベンガルヤマネコやカイナンコクジャクなどの野生動物も頻繁に姿を現し、生命力にあふれた風景が広がる。

海南熱帯雨林国家公園でよく見られる、１本のガジュマルの木から伸びた多くの気根が支柱根となって形成された森のような景観。（２０２２年６月２０日撮影、海口＝新華社配信）

注目すべきは、世界で最も絶滅の危機に瀕しているテナガザルとされるカイナンテナガザルの個体数が絶滅寸前の状態から、現在確認されているだけでも七つの群れで暮らす42頭に回復していることで、海南島の生態系の改善を示す明確な証拠となっている。

生命に満ちた環境の背景には、多くの人々の努力に支えられた保護・保全活動がある。巡回隊員たちは深い谷を越え、森の小道を歩き尽くした。海南省は全国に先駆けて熱帯雨林国家公園の「生態帳簿」に当たる生態系総生産（GEP）を算出し、自然資源の権利確定登記を行った。同省は国家公園の生態系を守るため、63基の小型水力発電施設を処分し、5万8600ムー（約3907ヘクタール）の人工林を新たに植栽した。

海南熱帯雨林国家公園で暮らすカイナンテナガザルの一家。（２０２４年２月２９日撮影、海口＝新華社配信）

生態保護は発展の恩恵ももたらしている。国家公園の周辺では、地元で栽培されたグリーン（環境配慮型）農産物が人気商品となり、熱帯雨林で生まれた特産品の販売が村の人々の暮らしをより豊かにしている。自然環境を媒体として教育活動を行う自然教育学校も10カ所設立された。子どもたちがノートにテナガザルやターミンジカなど「熱帯雨林の妖精」の絵を描き、熱帯雨林保護の「種」が静かに芽吹いている。（記者/陳凱姿）

海南熱帯雨林国家公園に生息するカイナンコクジャク。（９月１２日撮影、海口＝新華社配信）